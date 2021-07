Milan, pronti a chiudere: arrivano in sede!

Il Milan è pronto a chiudere il colpo Warren Bondo. Il giovane centrocampista classe 2003 potrebbe presto firmare un contratto di cinque anni. Gli agenti a Casa Milan

Warren Bondo si avvicina al Milan. Il centrocampista classe 2003 – accostato ai rossoneri nei giorni scorsi – è ad un passo dal trasferimento in Italia. Gli agenti del calciatore, come riporta il collega Nicolò Schira, sono arrivati nella sede del Diavolo per definire gli ultimi dettagli dell’accordo con il Milan. Possibile la firma su un contratto di cinque anni. Bondo, che nella stagione appena trascorsa, ha giocato da esterno, può lasciare il Nancy per una cifra vicina ai 2 milioni di euro.

Leggi anche:

Milan alla francese

Il calciatore classe 2003 – compirà 18 anni il prossimo 15 settembre – potrebbe diventare dunque l’ennesimo colpo francese del Milan. La campagna di rafforzamenti della squadra di Stefano Pioli è cominciata con l’acquisto di Mike Maignan, per il quale il club rossonero ha versato 12-15 milioni di euro nelle casse del Lille.

Il portiere della Nazionale di Deschamps è stato dunque designato come l’erede di Gianluigi Donnarumma ma il fresco campione della Ligue 1 non sarà l’unico.

A ore è atteso lo sbarco a Milano di Olivier Giroud, che si legherà al Milan per i prossimi due anni. Firmerà un contratto a 3.5/4 milioni di euro netti a stagione e diventerà il calciatore che guiderà l’attacco con Zlatan Ibrahimovic.

La colonia di francesi dovrebbe inoltre arricchirsi con l’arrivo di Ballo-Touré. Il terzino mancino è prossimo a lasciare il Monaco per una cifra vicina ai 4 milioni di euro. Stefano Pioli avrà dunque presto il vice Theo Hernandez.