Fondazione Milan, realizzato un nuovo Hub contro lo spreco alimentare

Il comunicato di Fondazione Milan che prosegue con le iniziative benefiche sul territorio milanese e non solo.

Fondazione Milan, l’ente legato al club rossonero ed ideato per iniziative extra-calcio, ha ufficializzato oggi un’altra importante iniziativa. E’ da oggi aperto un nuovo Hub nel territorio milanese atto a contrastare gli sprechi alimentari e dare una mano ai più bisognosi.

La Fondazione si è resa partecipe della creazione di questo Hub nel Gallaratese, precisamente nel Municipio 8 di Milano. L’intento è quello di raggiungere una raccolta pari a 60 tonnellate di cibo all’anno, equivalenti a 220.000 pasti, e va ad aggiungersi ai due centri già attivi nel quartiere Isola (Municipio 9) e Lambrate (Municipio 3). Oltre alla raccolta e redistribuzione delle eccedenze, l’iniziativa prevede anche un market solidale e attività educative e formative per donne e minori in difficoltà.

Il progetto è stato reso possibile grazie al contributo di 75.000 euro di Fondazione Milan, che ha permesso di ristrutturare e rigenerare lo spazio del Comune di Milano in via Appennini 50. Un sostegno arrivato direttamente dal cuore della grande famiglia rossonera coinvolta nell’iniziativa “Derby Together”, con cui il Club ha chiamato a raccolta, lo scorso febbraio, i propri sostenitori nel mondo per riempire virtualmente San Siro e sostenere il programma ‘Assist’ di Fondazione Milan: una serie di iniziative a carattere socio-assistenziale rivolto alla comunità, in particolare ai più vulnerabili e bisognosi, di cui l’Hub di quartiere nel Gallaratese rappresenta il progetto più importante dell’anno in corso.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito a un progetto così importante per la città, a fianco della Food Policy del Comune di Milano: la Fondazione Milan sta diventando sempre più un punto di riferimento per le categorie più fragili, rispondendo alle crescenti istanze che arrivano dalle comunità sul territorio – spiega il Presidente di Fondazione Milan Paolo Scaroni -. Un aiuto reso possibile grazie alla grande generosità della famiglia rossonera: colgo dunque l’occasione di ringraziare, a nome del Club, tutti i sostenitori che hanno partecipato all’iniziativa “Derby Together”. L’inaugurazione di oggi è un esempio virtuoso di quanto sia importante fare squadra tra pubblico e privato, ma anche tra semplici cittadini, a beneficio della collettività”.