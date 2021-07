Milan, Giroud è arrivato a Linate. Domani le visite mediche – VIDEO

Olivier Giroud è finalmente in arrivo a Milano. Il francese tra oggi e domani diventerà un calciatore del Milan.

Finalmente è arrivato il giorno. Olivier Giroud sta per diventare un nuovo calciatore del Milan, dopo tante voci, rumors, trattative e dettagli vari. L’attaccante ha lasciato ormai il Chelsea ed è pronto a sposare ufficialmente il progetto rossonero.

Giroud sta arrivando a Milano in questi minuti. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, intorno alle 19:10 dovrebbe sbarcare l’aereo che porta l’attaccante francese in città. Come previsto già da giorni, il classe ’86 è in arrivo dunque a minuti, ma diventerà solo domani un calciatore del Milan a tutti gli effetti.

Ore 19:10 – Giroud è appena uscito dall’aeroporto di Linate. L’attaccante ha rivolto un saluto ai cronisti ed ai tifosi presenti, scortato da alcuni emissari del Milan. Probabilmente è diretto in albergo per la sua prima serata milanese.

Visite mediche previste per domattina, con Giroud atteso nelle prime ore del venerdì alla clinica La Madonnina per i test di rito. In serata si prevede la firma sul contratto biennale con il Milan. Poi l’ex Chelsea potrà continuare le vacanze estive prima di aggregarsi al nuovo club.