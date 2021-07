Ibrahimovic al matrimonio di Verratti: foto con ex compagni e Mbappé

Ibrahimovic ha fatto ritorno a Parigi per il matrimonio di Verratti, suo ex compagno di squadra al PSG. Mbappé ha voluto fare una foto con Zlatan.

Dopo aver vinto l’Europeo con l’Italia, anche Marco Verratti come Federico Bernardeschi ha deciso di sposarsi. Il fatidico sì alla consorte Jessica Aidi lo ha dato nella cerimonia tenutasi e Neuilly Sur Seine, comune al nord di Parigi.

Presenti al matrimonio ex e attuali compagni di squadra del Paris Saint Germain. Tra questi Salvatore Sirigu, Ezequiel Lavezzi e Zlatan Ibrahimovic. Quest’ultimo sul suo profilo ufficiale Instagram ha pubblicato una storia con la foto dei suoi “vecchi” teammate e ha scritto “Il vero PSG”.

Ibra ha giocato a Parigi dal 2012 al 2016. Non ha fatto in tempo a giocare con un giovane campione come Kylian Mbappé, anche lui presente al matrimonio di Verratti e che ha pubblicato una foto insieme all’attuale numero 11 del Milan.