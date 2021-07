Leao e Hauge, un club di Premier League nega l’interesse

Hauge e Leao possono lasciare il Milan in questa finestra di calciomercato. Ma dalla Premier League una squadra nega di essere interessata.

Jens Petter Hauge è considerato cedibile dal Milan e anche Rafael Leao alla giusta offerta può partire. Il club rossonero deve monetizzare per poter investire nel calciomercato in entrata.

Per l’esterno offensivo norvegese ci sono stati contatti con alcune società della Bundesliga. Wolfsburg e Eintracht Francoforte sembrano le più interessate. La seconda ha anche fatto un’offerta da 8 milioni di euro, rifiutata perché il prezzo fissato è sui 14-15. Per quanto riguarda l’attaccante portoghese, valutato circa 30 milioni, non risultano proposte al momento.

Calciomercato Milan, il Watford non vuole Leao e Hauge

Per Hauge e Leao si è parlato anche della possibilità di un passaggio in Premier League. Il primo è stato accostato al Watford, mentre il secondo a Wolverhampton ed Everton.

Cristiano Giarretta, direttore sportivo del Watford, in un’intervista a calciomercato.it ha negato l’interesse per il norvegese e anche uno eventuale per il compagno di squadra: «Non sono tra i giocatori più chiacchierati in Premier League e non sono sotto la nostra lente ingrandimento, dobbiamo completare la squadra con un centrocampista».

Per adesso, non sembra svilupparsi alcuna pista inglese per Hauge e Leao. La destinazione più probabile dell’ex Bodo/Glimt rimane la Germania. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità. Sull’ex di Sporting Lisbona e Lille probabilmente servirà attendere di più per capire quale sarà il suo futuro.