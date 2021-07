Milan, l’arrivo di Giroud all’hotel Sheraton | VIDEO

Dopo lo sbarco all’aeroporto di Milano Linate, Giroud si è recato presso l’hotel Sheraton. L’attaccante è pronto per l’avventura al Milan.

Olivier Giroud è finalmente arrivato a Milano. Poco prima delle 19 è atterrato presso l’aeroporto di Linate con un aereo privato. Successivamente si è recato in centro città presso l’hotel Sheraton.

Cena e riposo per l’attaccante francese, che domattina sosterrà le visite mediche presso la clinica La Madonnina e poi andrà al Centro Ambrosiano per l’idoneità sportiva. Superati i controlli, potrà recarsi a Casa Milan per firmare il contratto di due anni che lo legherà al club rossonero. In seguito lascerà l’Italia per tornare in vacanza per poi farvi rientro il 26 luglio per iniziare la preparazione a Milanello.

Giroud dovrebbe percepire uno stipendio da circa 3,5 milioni di euro netti a stagione. Al Chelsea andrà un milione subito ed è previsto un ulteriore milione di bonus legato al verificarsi di specifiche condizioni. Il Milan ha voluto fortemente il centravanti ex Arsenal, che ha esperienza e caratteristiche che saranno molto utili alla squadra di Stefano Pioli.

Si tratta del secondo migliore marcatore della storia della nazionale francese. Anche se non è più giovanissimo (il 30 settembre compirà 35 anni), ha ancora un paio di stagioni di ottimo livello da poter disputare. Fisicamente è integro ed è un grande professionista. Potrà dare un buon contributo.