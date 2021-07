Milan, Leao per Luis Alberto: tifosi rossoneri divisi

Lo scambio tra Milan e Lazio in attacco piace solo ad una parte dei tifosi milanisti sui social. Altri sono contrari.

La novità di mercato della giornata odierna in casa Milan arriva direttamente da fonti capitoline. Pare che i rossoneri siano ancora molto interessati a Luis Alberto, trequartista della Lazio. Lo spagnolo è considerato un’alternativa di lusso al partente Calhanoglu.

Una pista fattibile, visto che i rapporti tra Lazio e Luis Alberto sono attualmente piuttosto tesi ed insicuri. Colpa dei ritardi dello spagnolo e delle incomprensioni con la dirigenza. Nonostante il neo tecnico Maurizio Sarri vorrebbe puntare su di lui, è possibile che i biancocelesti ascoltino le offerte in arrivo.

Il Milan, per convincere il patron laziale Lotito ad aprire le porte alla cessione di Luis Alberto, sarebbe disposto ad inserire una contropartita tecnica di lusso. Sul piatto della proposta potrebbe finire Rafael Leao, esterno offensivo rossonero che non ha ancora convinto al 100%.

Milanisti divisi su Leao: favorevoli e contrari alla cessione

Lo scambio tra Milan e Lazio potrebbe scaldare il mercato delle due formazioni. Ma i rossoneri fanno bene a sacrificare un giovane di grande talento come Leao per arrivare al 29enne Luis Alberto? Sui social network i tifosi milanisti sembrano divisi.

Diversi ‘follower’ del Milan non sembrano così d’accordo al sacrificio di Leao. Nonostante le prestazioni discontinue, in molti sembrano preferire la permanenza del portoghese, credendo ancora in lui, piuttosto che vederlo finire alla rivale.

se cede leao io divento antimaldini ve lo dico — ّ (@majicojr) July 15, 2021

1) non investirei mai tutti quei soldi per Luis Alberto.

2) mai ci infilerei dentro Leao o Sale Guardiamo altrove per il treq, grazie — Manuel Vanacore (@xManuelVanacore) July 15, 2021

Inutile girarci intorno, Luis Alberto a prezzi ragionevoli è un enorme sì, ma sacrificare Leao significherebbe dover spendere altri soldi per un altro esterno che sarebbe certamente meno forte e talentuoso di lui. Quindi sì a Luis Alberto, no al vendere Leao. Amen — secondopolisti (@mirabeack) July 15, 2021

Non mancano di certo i tifosi rossoneri che invece non avrebbero problemi o rimpianti nel vedere Leao andare a giocare nella Lazio. Soprattutto se servisse ad ingaggiare un nuovo numero 10 di qualità assoluta come Luis Alberto.

Leggo di gente indignata per l’ipotesi di scambio Leao/Luis Alberto alla pari (comunque surreale eh, mica sono pazzi alla Lazio). Realtà parallela — El Cuervo (@Bali_Hai) July 15, 2021