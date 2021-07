Tifosi allo stadio | La nota ufficiale del Milan

Messaggio del Milan ai tifosi: il club rossonero è in attesa di indicazioni ufficiali per la vendita dei titoli d’ingresso allo stadio. Ecco la nota dei rossoneri

Nella giornata di ieri, il Milan e tutti i suoi tifosi hanno conosciuto il cammino della squadra di Stefano Pioli in Serie A. La voglia di tornare a giocare, con lo stadio pieno è davvero tanta ma al momento non sono ancora arrivate indicazioni ufficiali per la nuova stagione. La campagna abbonamenti non è così potuta partire.

Il Milan – in attesa di buone nuove dalle autorità competenti – ha voluto scrivere ai propri sostenitori:

“In seguito alla diramazione del calendario di Serie A per la stagione 2021-2022 – recita la nota ufficiale del Milan – si comunica ai nostri tifosi che la vendita dei titoli di ingresso per le gare interne di AC Milan partirà esclusivamente dopo aver ricevuto indicazioni ufficiali e autorizzazioni da parte degli organi governativi competenti. Sarà premura di AC Milan di informare i propri tifosi attraverso i canali ufficiali della società“.