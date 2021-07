Giroud è arrivato in sede: c’è anche Pioli

Ad attendere il nuovo centravanti dei rossoneri in sede c’è anche il tecnico Stefano Pioli. Giroud si appresta a firmare il biennale col Milan.

C’è grande attesa di vedere all’opera il nuovo acquisto del Milan, Olivier Giroud. Il centravanti ha da poco concluso le visite mediche e si appresta a raggiungere i suoi nuovi compagni. L’attaccante è pronto per firmare un biennale con i rossoneri. Come riporta il giornalista Daniele Longo, anche il mister Stefano Pioli è in sede ad aspettare l’arrivo del francese per apporre la firma sul contratto.

Quello dell’attaccante classe ’86 è davvero un grande affare, almeno sulla carta. Il Diavolo infatti, con appena un milione si è assicurato un centravanti di primissimo livello in grado di completare il reparto. Ora il tecnico emiliano avrà a disposizione due centravanti come lui e Ibra e potrà decidere come impiegarli al meglio, se con una staffetta o magari anche in tandem.

Aggiornamento ore 15.15:

Olivier Giroud è arrivato in sede insieme a Luca Antonini, intermediario della trattativa. Il centravanti è pronto ad apporre la firma sul contratto. All’uscita dal Centro Ambrosiano il 34enne ha dichiarato: “Come mi sento con i colori del Milan? Perfetto”.​