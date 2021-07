Milan, visite mediche in corso per Giroud

Al via le visite mediche di Olivier Giroud, che diventerà nelle prossime ore un nuovo attaccante del Milan ufficialmente.

Già ieri sera è iniziata l’avventura di Olivier Giroud nel calcio italiano. L’attaccante ormai ex Chelsea è sbarcato nel tardo pomeriggio all’aeroporto di Linate, trascorrendo la sua prima nottata milanese presso un albergo del centro città.

Oggi è il giorno dell’iter burocratico che porterà Giroud, presumibilmente in serata, a firmare il contratto che lo legherà al Milan ufficialmente. Si parte stamattina con le consuete visite mediche di rito. Appuntamento alle ore 8 in punto per il francese.

Giroud si è già recato alla clinica ‘La Madonnina‘ di Milano, nota struttura convenzionata con il club rossonero. Ha urlato il suo primo “Forza Milan” ai presenti. Test medici ed atletici per il classe ’86, che subito dopo proseguirà l’iter altrove.