Milan Femminile, UFFICIALE: acquistata Laura Giuliani dalla Juventus

Laura Giuliani è il nuovo portiere del Milan Femminile. Il club rossonero lo ha comunicato attraverso una nota ufficiale

Oggi giornata molto importante a Casa Milan. Oltre all’arrivo di Olivier Giroud, di cui è attesa a breve l’ufficialità, anche il Milan Femminile si arricchisce di una giocatrice molto importante. Si tratta di Laura Giuliani, portiere titolare della Nazionale Italiana che arriva da quattro anni gloriosi alla Juventus.

La Giuliani rappresenta per la squadra di Maurizio Ganz un acquisto di peso. Con la Champions League da disputare, avere una grande sicurezza come Laura tra i pali è sicuramente un fattore rilevante. Il portiere ha firmato un contratto triennale con il Milan.

Questo il comunicato ufficiale dell’AC Milan che dichiara l’acquisto a titolo definitivo di Laura Giuliani:

AC Milan è lieto di annunciare di aver tesserato la calciatrice Laura Giuliani.

Il portiere italiano, punto fermo della Nazionale, dopo aver disputato alcune stagioni in Germania è rientrata in Italia nel 2017 dove ha giocato per la prima squadra femminile della Juventus.

Laura Giuliani ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30/06/2024 e vestirà la maglia numero 1.