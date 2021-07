Zoe Cristofoli, influencer e modella: chi è la fidanzata di Theo Hernandez | FOTO

Zoe Cristolfi, una delle “wags” più famose e seguite, è la compagna di Theo Hernandez. Chi è la modella veronese

Prima di attestarsi tra le “wags” più famose del calcio, Zoe Cristofoli era nota alla cronaca rosa per aver frequentato alcuni personaggi dello spettacolo come Fabrizio Corona e Andrea Cerioli, ex tronista. La giovane influencer, adesso da qualche mese al fianco di Theo Hernandez, ha attirato da tempo l’attenzione del mondo dello sport, mostrandosi – non certo timidamente – spesso al fianco del laterale francese.

Su Instagram i due da quasi un anno hanno reso nota la loro relazione. Per colpa della clamorosa esclusione di Theo dagli europei la coppia non si è ancora mostrata in via ufficiale in pubblico, ma la modella ha in ogni caso trascorso le sue vacanze insieme al numero 19.

Chi è Zoe Cristofoli, chi è: la scheda

Nata nel 1996 a Verona, il suo soprannome è “La tigre di Verona“. Un soprannome azzeccato, vista la grinta e l’energia e lo stile mostrato sui social. La 23enne compagna di Theo Hernandez è infatti ormai una famosa influencer, e vanta sul suo profilo Instagram più di 900mila follower. I tantissimi tatuaggi lungo tutto il corpo la rendono unica, e grazie anche alla sua bellezza e alle sue forme da pin-up, il mondo dell’alta moda non esita a bussare alla sua porta.

Collabora come testimonial per diversi importanti brand, sfila per Comme Des Fuck Down alla Milano Fashion Week e si occupa della promozione delle lussuose borse Lancaster. Inoltre, come facilmente intuibile, è anche una grande appassionata di tattoo, ed è co-proprietaria dello studio Ink Studio Lagrange di Torino. Tra le sue passioni anche la boxe e la musica.

Zoe e Theo: dal covid alla rottura

Non sono mancate certo le controversie intorno alla famosa coppia però. I due erano finiti anche al centro di velenose polemiche, dopo la positività al covid di Theo. Il francese, lo scorso 17 gennaio, aveva dato forfait per la trasferta di Cagliari, annunciando con un messaggio di essere risultato positivo al Covid. In molti però, invece di sostenerlo, hanno intasato il profilo Instagram proprio di Zoe, accusandola di aver contagiato il fidanzato. La replica era arrivata sempre sui social: “Cerchiamo di essere prudenti e rispettiamo le regole”.

Recentemente i vari giornali scandalistici avevano inoltre dato per certa la separazione tra i due, quando qualche mese fa Hernandez aveva di fatto tolto il “follow” dal profilo della modella (e viceversa). Anche le diverse storie di Zoe – che si era mostrata senza la collana regalatale dal fidanzato – avevano lasciato intendere a una rottura definitiva. Rottura smentita, verso fine maggio, dal ritorno dei due di nuovo insieme in pubblico, che ha messo a tacere tutte le voci.