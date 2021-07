Vlasic al Milan, il CSKA allo scoperto: annuncio su Twitter

Sul proprio account Twitter il club russo ha reso noto il rientro del calciatore croato dopo la partecipazione a Euro 2020.

Occhio ai possibili sviluppi si ogni trattativa. Il Milan è attivissimo sul mercato e dopo Giroud e Ballo-Touré non ha ancora chiuso con le entrate. Oltre al centrocampista e al terzino destro i rossoneri devono mettere a segno il colpo più importante, ovvero il trequartista chiesto da Pioli per aumentare il tasso tecnico della squadra e sostituire Hakan Calhanoglu, accasatosi nei giorni scorsi all’Inter.

In queste ultime ore rimbalzano insistentemente i nomi di Luis Alberto e di Philippe Coutinho. Sia lo spagnolo della Lazio che il brasiliano del Barcellona non sono però piste facilissime da seguire. Ecco perché si continuano a monitorare anche le altre opzioni. Un altro nome che è stato molto accostato al Milan in questi ultimi tempi viene dalla Russia e nelle ultime ore ci sono degli sviluppi da riportare.

Vlasic torna ad allenarsi col CSKA

Negli ultimi giorni sono stati infatti davvero molti i rumours di mercato su un possibile approdo di Nicola Vlasic al Milan. Dalla Russia avevano parlato anche di affare in chiusura ma così non era. Il 23 enne è reduce da una grande stagione con 34 presenze e 12 gol messi a segno. Il Milan è sicuramente interessato al centrocampista croato ma la richiesta del CSKA Mosca di 25-30 milioni spaventa la dirigenza rossonera.

Lo stesso club russo sta provando a respingere le voci su un suo possibile trasferimento e ha postato un Tweet sul suo profilo ufficiale. Questo il contenuto del post: “Nikola Vlasic è arrivato a Mosca e oggi ha tenuto una sessione di allenamento con la squadra”. Il calciatore è arrivato solo ora perché è stato ovviamente impegnato con la sua Nazionale agli Europei. Nei prossimi giorni si scoprirà se il classe ’97 potrà ancora essere considerato un obiettivo rossonero.