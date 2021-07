Milan, Giroud ha scelto il numero di maglia | FOTO

Dallo Store del Milan si evince che Olivier Giroud ha scelto di indossare la maglia numero 9. Il bomber francese non teme i precedenti

Olivier Giroud è il nuovo attaccante del Milan. Il calciatore francese ha appena concluso le visite mediche e presto si recherà a Casa Milan per firmare il contratto biennale che lo legherà ai rossoneri.

Sarà l’ex Chelsea dunque a ricoprire il ruolo di co-titolare di Zlatan Ibrahimovic. Di fatto prenderà il posto di Mario Mandzukic, con la convinzione che la sua avventura al Milan sarà più fortunata.

Giroud con la nove

Nessuna scaramanzia per Olivier Giroud. Come si evince dallo store online del Milan, il calciatore ha deciso di prendere la maglia numero 9. Un numero decisamente importante, che negli ultimi anni non ha per nulla portato bene a chi lo ha scelto. Il mondo Milan e tutti i suoi tifosi si augurano che finalmente Inzaghi abbia trovato il suo erede.