Mercato no stop, Pellegatti: “Kaio e altri quattro colpi per il Milan”

Saranno ben undici gli acquisti del Milan prima della chiusura del calciomercato. Carlo Pellegatti è sicuro che arriveranno altri 4/5 giocatori

Il Milan è il club più attivo sul calciomercato. Entro la settimana, come raccontato, saranno ben sei gli acquisti estivi dei rossoneri. Paolo Maldini e Frederic Massara, in queste settimane, sono riusciti a mettere a disposizione di Stefano Pioli Mike Maignan, Fikayo Tomori e Sandro Tonali. Ora dopo le firme, sarà la volta di Olivier Giroud, che sta svolgendo le visite mediche di rito, di Ballo-Touré e Brahim Diaz.

Il franco-senegalese e lo spagnolo saranno nelle prossime ore a Milano per lo stesso iter del centravanti ex Chelsea. I due, però, si uniranno subito al gruppo, contrariamente all’esperto bomber, che sarà a Milanello, come Maignan, solo il 26 luglio.

Altri cinque colpi

Ma il calciomercato è ancora lungo e il Milan è pronto a realizzare altri cinque colpi. Carlo Pellegatti – intervenuto sul proprio canale ufficiale YouTube – non ha alcun dubbio.

L’idea sarebbe quella di prendere Kaio Jorge e altri quattro giocatori: “Il brasiliano vuole venire al Milan – afferma il giornalista – L’idea di base è quella di fine dicembre ma il Milan non vuole fare aste, un indennizzo al Santos, però, potrebbe anche darlo”.

Altri colpi in arrivo – “Il Milan ne prenderà altri quattro – prosegue Pellegatti – Arriverà il terzino destro, il primo nome è quello di Dalot ma verrà preso comunque un 2. Ci saranno poi anche un sette e un dieci ma mi dicono anche il mediano. Il Milan ha chiuso la prima parte di mercato, ora cercherà questi quattro giocatori, i dirigenti hanno le idee chiare, si muovono bene, e hanno preso giocatori sostenibili”.