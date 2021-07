Milan, Giroud in versione videogame: la presentazione social – VIDEO

Sul proprio profilo Instagram, la società rossonera ha presentato il nuovo attaccante in stile videogioco “Nuovo giocatore sbloccato”.

C’è grandissimo entusiasmo in casa Milan per l’acquisto di Olivier Giroud. Il nuovo attaccante rossonero ieri ha svolto le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà al Diavolo per le prossime due stagioni. In sede c’era anche il tecnico Stefano Pioli, che non ha atteso un momento per andare a incontrare il suo nuovo bomber. Tanto fermento anche sui social. Lo stesso giocatore ha salutato i suoi nuovi tifosi sui suoi account. Ancora meglio ha fatto la società rossonera, che su Instagram ha postato un bellissimo, soprattutto molto particolare video di presentazione per il 34enne ex Chelsea.

Nel post il nuovo attaccante del Milan viene presentato come un giocatore sbloccato in un videogioco. Ne vengono inseriti tutti i dati: nazionalità, caratteristiche fisiche e tecniche. Tra le ultime viene presentato lo ‘Scorpion kick‘, ovvero il tiro dello scorpione, con il quale l’attaccante francese segnò un spettacolare rete in un match di Premier League contro il Crystal Palace, quando vestiva ancora la maglia dell’Arsenal.