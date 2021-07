Milan-Pro Sesto: streaming gratis e diretta tv, dove vedere l’amichevole

Il Milan apre ufficialmente la nuova stagione con l’amichevole a Milanello contro la Pro Sesto. Ampia la copertura tv e streaming per seguire il match

Alla stregua di quanto avvenuto nel precampionato delle scorse annate, anche nel 2021, il Milan disputerà la prima partita della stagione a Milanello. Dopo tre anni consecutivi in cui i rossoneri hanno ospitato il Novara, stavolta sarà un’altra compagine di Serie C, la Pro Sesto a testare per prima gli uomini di Pioli nell’amichevole in programma sabato 17 luglio alle ore 17 a porte chiuse.

Un Milan che si presenta alla prima stagionale con molti indisponibili. Oltre a Ibrahimovic e Calabria ancora alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni, assenti anche i nazionali Kjaer, Rebic e Kessie. Non ci saranno nemmeno i nuovi acquisti con Giroud e Maignan che si aggregheranno alla squadra a fine luglio e Brahim Diaz, atteso a Milanello nei prossimi giorni.

Per la prima stagionale, Pioli dovrebbe schierare Tatarusanu in porta, Tomori, Romagnoli, Gabbia e Hernandez in difesa, in mediana la coppia Bennacer e Tonali con Leao prima punta supportato da Saelemaekers, Hauge e Castillejo. Una formazione di massima che potrebbe essere stravolta a match in corso con i vari Krunic, Pobega, Conti e i ragazzi della Primavera pronti a subentrare.

Milan-Pro Sesto: streaming e diretta tv

L’amichevole tra Milan e Pro Sesto sarà trasmessa in diretta tv da Milan Tv, il canale tematico rossonero ricevibile in opzione su Sky e compreso nell’abbonamento di Dazn. Per vedere Dazn occorre ovviamente disporre della app disponibile per smartphone e smart tv e sottoscrivere il relativo ticket di abbonamento mensile in promozione fino a fine luglio a 19.99€, prezzo che nei mesi avvenire comprenderà anche la visione di tutte le partite della Serie A.

Chi non dispone di Dazn/Milan Tv, può vedere Milan-Pro Sesto gratuitamente in streaming collegandosi al canale YouTube o tramite la app ufficiale del Milan, sulle quali saranno disponibili al termine del match highlights e interviste.

Dopo la Pro Sesto, il Milan tornerà in campo il 31 luglio contro il Nizza, in Francia. In attesa di conferma una possibile amichevole con la Juventus a Lugano, sabato 24 luglio