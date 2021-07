ML – Milan, visite mediche di Ballo-Touré annullate: il motivo

Piccolo colpo di scena: niente controlli medici per Ballo-Touré stamattina. Servirà ancora del tempo affinché il Milan finalizzi l’affare.

Erano attese per oggi le visite mediche di Fodé Ballo-Touré, destinato a diventare un nuovo terzino sinistro del Milan. Tuttavia, sono state annullate.

Come appreso da MilanLive.it, il motivo risiede nel fatto che ci sono ancora alcuni dettagli da definire nell’operazione con il Monaco. Una volta sistemato tutto, il laterale franco-senegalese potrà svolgere regolarmente i controlli previsti e firmare il contratto con il club rossonero.

Nella giornata di ieri l’operazione sembrava fatta, con accordo sulla base di circa 4 milioni di euro più 500 mila di bonus. Ballo-Touré è stato dato in direzione Milano per effettuare stamattina le visite mediche presso la clinica ‘La Madonnina’. Ma il giocatore non è arrivato sul posto alle 9, ora prevista per iniziare il consueto iter di controlli.

Adesso si è appreso che mancano alcuni aspetti da sistemare nell’accordo tra Milan e Monaco. L’affare dovrebbe concretizzarsi, però bisogna attendere le prossime ore per conoscere meglio i dettagli. La società rossonera è fiduciosa di riuscire a sistemare tutto e di assicurarsi il terzino franco-senegalese, ritenuto l’ideale vice di Theo Hernandez sulla corsia mancina. Stefano Pioli stesso auspica che non ci siano ulteriori complicazioni.