ML – Ballo-Touré, tutto risolto: ha già iniziato le visite mediche

Il terzino classe ’97 è a Milano e si appresta a sostenere le visite mediche nel pomeriggio. Risolti gli ultimi intoppi col Monaco.

Milan che continua a dimostrarsi inarrestabile in questa sessione estiva di mercato. E’ in procinto di essere ufficializzato un altro colpo, dopo gli arrivi, nell’ordine, di Maignan, Tomori e Giroud. Ora tocca al terzino del Monaco Fodè Ballo Touré, che a breve diventerà un calciatore dei rossoneri e andrà a ricoprire, sulla carta, il ruolo di vice Theo Hernandez sulla fascia sinistra.

C’era stato un piccolo intoppo nel finale, legato agli ultimi dettagli da definire con il Monaco, club proprietario del cartellino del giocatore, ma sembra essersi tutto risolto per il meglio. Ballo Touré è il quarto acquisto del Diavolo, che ora punta a completare la rosa con un terzino destro un centrocampista (oltre a Warren Bondo) e un trequartista. Possibile anche l’arrivo di un’altra punta.

Operazione conclusa

Secondo le notizie apprese dalla nostra redazione, in queste ore il laterale franco-senegalese si trova a Milano e nel pomeriggio sosterrà le visite mediche per arrivare poi ad ufficializzare l’affare. Le visite erano in programma per la mattinata ma sono state fatte slittare di qualche ora. Dopo i test atletici il calciatore potrà raggiungere i suoi nuovi compagni e iniziare la preparazione in vista della prossima stagione

L’operazione si chiuderà intorno ai 4,5 milioni di euro con il passaggio a titolo definitivo del 24enne ai rossoneri. Il club monegasco era partito da una richiesta iniziale di 8 milioni, per poi abbassare le proprie pretese. Ha prevalso la volontà comune di chiudere l’affare e favorire il trasferimento in rossonero del classe ’97.

Aggiornamento 15:10

Iniziate le visite mediche di Fodé Ballo Tourè. Il laterale è arrivato a Casa Milan ed è pronto a diventare un nuovo calciatore del Milan.