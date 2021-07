Sportmediaset – Milan, due nomi per la trequarti. Un’altra italiana su Kaio Jorge

Il notiziario sportivo di Italia Uno fa il punto sul mercato dei rossoneri. Due i nomi principali per il dopo-Calhanoglu e occhio alle pretendenti per Kaio Jorge.

Il Milan non ha nessuna intenzione di fermarsi sul mercato. Dopo gli arrivi di Giroud e Ballo-Touré, sono previsti altri colpi in entrata e il più atteso è quello del trequartista. I rossoneri sono infatti alla ricerca del sostituto di Hakan Calhanoglu. Il turco ha lasciato un vuoto tecnico che il Diavolo deve assolutamente colmare con l’acquisto di un giocatore di qualità.

Mister Stefano Pioli spera di poter accogliere anche questo acquisto prima possibile, per avere a disposizione un elemento in grado di servire i suoi due attaccanti, Ibrahimovic e Olivier Giroud. I nomi che circolano in questo momenti sono vari, ma secondo Sportmediaset attualmente la scelta è fra due di questi. Da tenere d’occhio anche gli sviluppi in attacco, perché non è da escludere l’arrivo di un altro centravanti.

Leggi anche:

Vlasic in pole, anche la Juve su Kaio Jorge

Nell’edizione odierna della trasmissione su Italia 1 si parla di corsa a due con la dirigenza rossonera che sta provando a portare a Milanello uno fra Sabitzer e Vlasic. In particolare quest’ultimo sarebbe favorito sull’austriaco, nonostante nella giornata di ieri il CSKA abbia reso noto che il croato è tornato ad allenarsi con la squadra. Il calciatore ha un valore che si aggira sui 25-30 milioni di euro, ma i rossoneri sperano di ottenere uno sconto.

Situazione in via di sviluppo anche quella di Kaio Jorge. Il Santos chiede 10 milioni di euro per l’attaccante ma il Milan non vuole spingersi oltre i 5-6. C’è volontà di chiudere subito anche per non fare uno sgarbo al club brasiliano che fra sei mesi lo perderebbe a zero. Intanto Sportmediaset segnala anche l’interesse della Juventus per il 19enne. Maldini deve quindi cercare di chiudere a breve per evitare una beffa dalla Vecchia Signora.