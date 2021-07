Milan, da Giroud a… Giraud: siparietto social con l’attrice ! FOTO

Il Milan ha pubblicato un tweet ironico riguardo all’acquisto di Giroud, scherzando sulla quasi omonimia con l’attrice.

Non solo Olivier Giroud, ma anche Michaela Giraud! Il Milan è stato protagonista poco fa di uno scherzoso siparietto sui propri profili social, chiamando in causa l’omonimia tra l’attaccante francese e la nota attrice comica romana.

Giroud, centravanti classe ’86, è stato annunciato questa mattina ufficialmente come nuovo colpo in attacco, in arrivo dal Chelsea. I social media manager del Milan hanno voluto ironizzare con il cognome del calciatore, simile a quello della Giraud.

La stessa Michela giorni fa, nel leggere la notizia della trattativa ormai conclusa dal Milan per Giroud, aveva pubblicato un tweet in cui si diceva ‘pronta’ per la nuova avventura calcistica. Una battuta sulla quasi omonimia che aveva scatenato ilarità sui social.

Sono molto emozionata, al Milan darò il massimo. — Michela Giraud (@MichelaGiraud) July 9, 2021

Il Milan oggi ha voluto rispondere sfruttando la scia della battuta della Giraud. Subito dopo il comunicato ufficiale dell’ingaggio di Olivier Giroud, il club ha annunciato l’acquisto dell’attrice, pubblicando un tweet con tanto di fotomontaggio in maglia rossonera.