Ballo-Touré a Casa Milan: firma e annuncio in arrivo

Il terzino francese Ballo-Touré sta per diventare ufficialmente un calciatore del Milan, dopo l’iter ormai superato.

Il Milan sta per annunciare ufficialmente il suo ennesimo colpo di mercato dell’estate 2021. Stavolta si tratta del nuovo terzino sinistro Fodé Ballo-Touré. Tutto ormai pronto e predisposto per l’ingaggio a titolo definitivo del calciatore francese.

Ieri Ballo-Touré, dopo alcune titubanze mattutine dovute all’accordo con il Monaco, ha svolto le regolari visite mediche di rito a Milano. Ottenuta anche l’idoneità sportiva, il classe ’97 è pronto a firmare il suo contratto con il club rossonero.

Come scrive Tuttomercatoweb.com poco fa Ballo-Touré è giunto alla sede di Casa Milan. Risolti gli ultimi cavilli riguardanti il suo trasferimento, l’ormai ex Monaco sta per siglare l’accordo che dovrebbe legarlo ai rossoneri fino al giugno 2025. I rossoneri verseranno nelle casse monegasche 4,2 milioni di euro più 300 mila di bonus successivi.

Già dalle prossime ore dunque il 24enne transalpino potrà unirsi alla squadra di Stefano Pioli ed incominciare il ritiro estivo a Milanello. Il suo compito sarà quello di alternarsi con Theo Hernandez e farsi trovare pronto quando chiamato in causa, magari anche in altri ruoli.