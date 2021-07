Milan, il bomber dal Brasile: intermediari in arrivo!

Il Milan può entrare nella fase calda della trattativa per Kaio Jorge. A breve incontro con alcuni emissari dal Brasile.

Chiuso l’ingaggio di Olivier Giroud, che dovrebbe diventare ufficiale ormai a minuti, il Milan si sta già concentrando su altri affari sempre per il reparto offensivo. La volontà di Paolo Maldini è quella di rendere l’attacco ancora più completo e competitivo.

Ecco perché resta viva la pista che porterebbe il Milan verso Kaio Jorge. Un giovanissimo centravanti, classe 2002, che sta facendo parlare di sé per le proprie qualità tecniche. Ma anche perché i rumors di mercato sembrano sempre più continui.

Kaio Jorge piace al club rossonero, ormai non è un segreto. Ma la prossima settimana si attende un’accelerata in tal senso, visto che il Milan intende battere la concorrenza europea ed assicurarsi immediatamente le prestazioni del diciannovenne del Santos.

Leggi anche:

Milan-Kaio Jorge, incontri programmati in settimana

Secondo quanto riportato da Alfredopedulla.com, Kaio Jorge sarebbe ormai sempre più vicino a sbarcare in Europa. Il Santos sa che sarà impossibile trattenerlo, vista anche la scadenza di contratto prevista per dicembre 2021. Dunque in estate si consumerà il trasferimento del giovane talento.

In settimana sbarcheranno in Europa alcuni intermediari che stanno lavorando alla cessione di Kaio Jorge per conto proprio del club d’appartenenza. Probabile un incontro anche con la dirigenza Milan, che ha già ufficialmente mostrato interesse nel brasiliano e proverà ad anticipare le concorrenti.

Si era vociferato di un affare da 10 milioni di euro per Kaio Jorge, considerato dal Milan il possibile erede di Alexandre Pato. Ma le cifre reali sono ancora tutte da svelare, visto che tra cinque mesi il brasiliano potrebbe svincolarsi a costo zero.

Sulle tracce di Kaio Jorge vi sono anche altri interessi di lusso. In Serie A di recente si sono informati club come Lazio e Napoli. Ma occhio alla Premier League: l’Arsenal ed il Wolverhampton potrebbero dialogare con gli emissari brasiliani riguardo al futuro del talento scuola Santos.