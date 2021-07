Milan, colpo dal Brasile: contatti in corso, c’è ancora distanza

Non c’è accordo tra Milan e Santos sul prezzo del cartellino di Kaio Jorge, attaccante il cuo contratto scade a fine 2021. Situazione di stallo.

Il Milan vuole completare l’attacco con un terzo centravanti. L’idea di Paolo Maldini è prendere un giovane da crescere al fianco degli esperti Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud.

Il profilo di Kaio Jorge piace moltissimo alla società rossonera, che con i suoi osservatori lo sta seguendo da tempo. Il 19enne attaccante brasiliano ha un contratto in scadenza a dicembre 2021 e non rinnoverà con il Santos. Vista la situazione, rappresenta un’interessante occasione di mercato per più squadre. L’approdo in Europa appare abbastanza scontato.

Secondo quanto rivelato a Sky Sport da Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo ed esperto di calciomercato, c’è distanza al momento tra il Milan e il Santos. Infatti, i club danno una valutazione differente del cartellino di Kaio Jorge.

Il club rossonero vorrebbe investire non più di 5-6 milioni di euro, vista la scadenza contrattuale ravvicinata dell’attaccante. Invece, la società brasiliana pretende 10 milioni per vendere il suo gioiello. Da vedere come proseguiranno i dialoghi per Kaio Jorge, i cui agenti vorrebbero evitare di fare lo sgarbo al Santos di portarlo via a parametro zero a gennaio 2022.

Il Milan dovrà decidere se investire una cifra maggiore a quella preventivata inizialmente per il giovane talento sudamericano. In prospettiva può essere un ottimo colpo di mercato e arrivare a valere molto di più. È il tipo di profilo che rientra perfettamente nella politica della proprietà Elliott e della dirigenza rossonera. Sono attesi aggiornamenti nei prossimi giorni. Attenzione alla concorrenza, più club hanno messo nel mirino Kaio Jorge.