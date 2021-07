Kaio Jorge in gol con il Santos: il Milan osserva | VIDEO

Il Milan segue con grande interesse Kaio Jorge, attaccante del Santos che ha segnato il gol decisivo contro l’Independiente in Copa Sudamericana.

Ormai non è un segreto che il Milan stia valutando anche Kaio Jorge come rinforzo per il proprio attacco. Paolo Maldini ha ammesso che può arrivare una punta giovane e il brasiliano può essere il nome giusto.

Il 19enne del Santos ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e pertanto è un’occasione di calciomercato molto interessante. Il suo cartellino può essere acquistato per circa 10 milioni di euro, un prezzo basso. Attenzione, però, alle richieste degli agenti per le commissioni.

Kaio Jorge segna in Santos-Independiente di Copa Sudamericana 2021

In attesa di conoscere quale sarà il suo futuro, Kaio Jorge è pienamente concentrato sul suo presente. Nella partita Santos-Independiente di Copa Sudamericana 2021 è stato lui con il suo gol a fissare il risultato finale sull’1-0, regalando così una vittoria molto importante alla sua squadra. Un tap-in facile facile per l’attaccante 19enne.

Il Milan ha certamente osservato la prestazione del giocatore, partito titolare come centravanti nel 4-3-2-1 del Santos. Si tratta dello stesso modulo adoperato da Stefano Pioli in rossonero, quindi Kaio Jorge si potrebbe ben adattare in caso di trasferimento a Milanello. Sicuramente per farsi valere in un campionato come la Serie A dovrebbe mettere su un po’ più di muscoli, ma il talento non gli manca.

Fernando Diniz, allenatore del Santos, al termine della partita contro l’Independiente ha così parlato del futuro del suo numero 9: «Lo vogliono tanti club europei. Anche se è giovane, gioca con maturità. Ha molta personalità, fa piacere che sia tornato. È un attaccante di alto livello e crede in sé stesso».