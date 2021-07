Milan, data e orario delle prime due giornate di Serie A 2021/2022

Sono ufficiali le date e gli orari dei primi due turni della Serie A 2021/2022. Il Milan di Stefano Pioli affronterà Sampdoria e Cagliari.

La Lega Calcio ha fatto sapere date, orari e informazioni sulla diretta TV-streaming delle prime due giornate del campionato Serie A 2021/2022.

1ª giornata Serie A 2021/2022

Sabato 21 agosto – Hellas Verona-Sassuolo ore 18:30 DAZN

Sabato 21 agosto – Inter-Genoa ore 18:30 DAZN

Sabato 21 agosto – Empoli-Lazio ore 20:45 DAZN/SKY

Sabato 21 agosto – Torino-Atalanta ore 20:45 DAZN

Domenica 22 agosto – Bologna-Salernitana ore 18:30 DAZN/SKY

Domenica 22 agosto – Udinese-Juventus ore 18:30 DAZN

Domenica 22 agosto – Napoli-Venezia ore 20:45 DAZN

Domenica 22 agosto – Roma-Fiorentina ore 20:45 DAZN

Lunedì 23 agosto – Cagliari-Spezia ore 18:30 DAZN

Lunedì 23 agosto – Sampdoria-Milan ore 20:45 DAZN/SKY

2ª giornata Serie A 2021/2022

Venerdì 27 agosto – Udinese-Venezia ore 18:30 DAZN

Venerdì 27 agosto – Hellas Verona-Inter ore 20:45 DAZN/SKY

Sabato 28 agosto – Atalanta-Bologna ore 18:30 DAZN

Sabato 28 agosto – Lazio-Spezia ore 18:30 DAZN

Sabato 28 agosto – Fiorentina-Torino ore 20:45 DAZN/SKY

Sabato 28 agosto – Juventus-Empoli ore 20:45 DAZN

Domenica 29 agosto – Genoa-Empoli ore 18:30 DAZN

Domenica 29 agosto – Sassuolo-Sampdoria ore 18:30 DAZN/SKY

Domenica 29 agosto – Milan-Cagliari ore 20:45 DAZN

Domenica 29 agosto – Salernitana-Roma ore 20:45 DAZN

