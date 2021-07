UFFICIALE, Brahim Diaz torna rossonero | Il comunicato del Milan

Finalmente è arrivata l’ufficialità: Brahim Diaz è di nuovo un giocatore del Milan. Lo ha comunicato il club con una nota sui propri canali.

Si torna sempre dove si è stati bene! I detti non sbagliano mai ed è proprio ciò che è accaduto a Brahim Diaz. Il trequartista spagnolo, dopo la stagione in prestito secco, torna al Milan attraverso la formula del prestito biennale con diritto di riscatto. Un affare che i rossoneri hanno faticato a portare a termine, dato che il Real Madrid, club proprietario del cartellino di Brahim, ha voluto e ottenuto delle garanzie.

Infatti, se il Milan tra due stagioni potrà riscattare lo spagnolo per 22 milioni euro, i blancos potranno esercitare il contro-riscatto per 27 milioni di euro. Sono questi i termini concordati per la cessione di Brahim Diaz, con il Milan che dovrà però pagare complessivamente 3 milioni di euro di prestito oneroso: 1,5 milioni a stagione.

La cosa più importante è che finalmente Stefano Pioli potrà avere a disposizione il folletto spagnolo, che nel finale di campionato della scorsa stagione è stato utilissimo alla causa rossonera. Il Milan ha deciso di puntare forte su Brahim Diaz e attendere che esploda del tutto il suo potenziale; non è un caso che al giocatore è stata promessa la maglia numero 10 come simbolo di fiducia ma anche per stimolarlo a crescere in rossonero.

E adesso è ufficiale: Brahim Diaz è nuovamente un calciatore del Milan. La comunicazione del club rossonero è arrivata negli ultimi istanti.

Leggi anche:

Brahim Diaz torna al Milan: il comunicato ufficiale

Brahim Diaz è sbarcato a Milano sabato mattina. Per lui nessuna visita medica, dato che si era sottoposto a tutti i controlli già con il Real Madrid soltanto una settimana fa. Il giocatore nel pomeriggio dello stesso giorno ha assistito all’amichevole Milan-Pro Sesto al fianco di Paolo Maldini. Nella domenica di ieri si è invece recato a Casa Milan sul tardo pomeriggio per la firma sul contratto. Ed ecco arrivato l’annuncio.

Il Milan ha reso nota l’acquisizione di Brahim Diaz attraverso un comunicato ufficiale: «AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale, le prestazioni sportive di Brahim Abdelkader Díaz dal Real Madrid CF. Il calciatore si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2023.

Brahim, dopo aver totalizzato 39 presenze e 7 gol con il Milan nella scorsa stagione, continuerà a vestire la maglia rossonera e indosserà il numero 10».