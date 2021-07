Gazidis, comunicato ufficiale: diagnosticato un carcinoma alla gola

Il comunicato ufficiale con cui il Milan comunica del problema di salute per l’amministratore delegato Ivan Gazidis.

Poco fa il Milan ha emesso un comunicato ufficiale che sicuramente non avrebbe mai voluto far uscire. Il club rossonero ha fatto sapere pubblicamente che l’amministratore delegato Ivan Gazidis dovrà mettere da parte momentaneamente il suo impegno nella società per motivi di salute.

Il Milan ha comunicato che a Gazidis è stato di recente diagnosticato un carcinoma alla gola. Una brutta notizia per l’ex dirigente Arsenal, il quale però ha fatto sapere di essere molto ottimista, visto che si tratterebbe di un tumore curabile e preso in tempo.

Questo il comunicato del club e le dichiarazioni dello stesso A.D. milanista:

AC Milan informa tutti i propri sostenitori e gli stakeholder del Club, che al nostro amministratore delegato, Ivan Gazidis, è stato diagnosticato un carcinoma alla gola. Sulla base di una vasta serie di test e accertamenti clinici, prontamente effettuati, i medici prevedono che si riprenderà completamente.

Ivan rimarrà operativo durante le necessarie cure in cliniche specializzate, con il pieno sostegno della proprietà, del Presidente Scaroni e del Management del Club.

In un messaggio a tutta la comunità milanista, Ivan ha voluto commentare: “Certamente, non c’è mai un buon momento per una diagnosi di cancro. Ma fortunatamente sembra una forma molto curabile. Mi seguirà una equipe medica di alto livello e ho il supporto dei miei cari e di tutti i colleghi e collaboratori del Club: sono fiducioso, sulla base di tutti i primi consulti medici, che il tumore sarà trattato con successo, con un completo recupero. La mia diagnosi dimostra l’importanza di controlli medici regolari, anche se non si hanno sintomi. Mi sento di incoraggiare veramente tutti a dare priorità alla propria salute e di non sottovalutare la prevenzione, anche negli obblighi quotidiani della vita e del lavoro”.

“Abbiamo una squadra forte, dentro e fuori dal campo – ha sottolineato Ivan – e ho piena fiducia nella loro capacità di portare avanti il ​​nostro Club nelle prossime settimane. A presto e sempre Forza Milan”.

Tutta la redazione di MilanLive.it si stringe con forza e speranza attorno a Gazidis ed ai familiari, augurando pronta guarigione al nostro amministratore delegato.