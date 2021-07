Calciomercato Milan, doppio affare con l’Atalanta: Percassi allo scoperto

Percassi, AD dell’Atalanta, è stato interpellato sul futuro di Ilicic e anche dell’interesse per Pobega, centrocampista in forza al Milan.

Il Milan in queste settimane ha avuto dei contatti con l’Atalanta per alcuni giocatori, ma in questo momento nessuna trattativa sta decollando.

Il club rossonero ha chiesto informazioni su Josip Ilicic, trequartista in uscita dalla squadra di Gian Piero Gasperini. Non è una prima scelta, però è un’alternativa presa in considerazione per il ruolo se dovessero saltare i profili preferiti. Invece la società nerazzurra è interessata a Tommaso Pobega, centrocampista rientrato a Milano dopo il prestito allo Spezia. C’è stato più di un sondaggio. Secondo alcune fonti, anche un’offerta.

Atalanta, Percassi parla di Ilicic e Pobega

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, a Tuttomercatoweb.com ha parlato della situazione di Ilicic: «È un giocatore che ci ha dato tantissimo, è stato chiacchierato in passato ma rappresenta un patrimonio della società. Se ci saranno delle opportunità le valuteremo, ma non c’è fretta. Vogliamo fare le cose per il bene del club».

A Percassi è stato domandato anche dell’interesse dell’Atalanta per Pobega: «Ci sono vari nomi. Noi partiamo da una squadra competitiva. Questo mercato è particolare, dovremo vedere se ci saranno le occasioni giuste in entrata e in uscita per continuare il nostro progetto di crescita». Il dirigente atalantino non si è sbilanciato sul centrocampista del Milan.