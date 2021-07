Ex Milan – Niang può tornare in Serie A. Poli va in Turchia

Potremmo rivedere M’Baye Niang in Serie A nella stagione 2021/2022. Dopo le esperienze con Milan, Genoa e Torino potrebbe approdare in un’altra squadra italiana.

Come rivelato da Sky Sport, l’attaccante franco-senegalese è finito nel mirino del Venezia. Il club veneto sta dialogando con il Rennes e con l’entourage del giocatore per arrivare a un accordo. Sarà decisiva la volontà di Niang, che ha anche altre proposte da valutare e nei prossimi giorni deciderà la sua destinazione.

Il prestito di sei mesi all’Al Ahli non è andato bene. Rientrato dall’Arabia Saudita, dove ha collezionato solamente 5 presenze senza fare gol, adesso il classe 1994 ha voglia di rilancio. Il Venezia spera di riuscire ad assicurarselo.

A proposito di ex Milan, in queste ore Andrea Poli ha superato le visite mediche e firmato il contratto triennale con l’Antalyaspor. Il centrocampista 31enne è reduce da un’esperienza al Bologna e ha grande stimoli nell’intraprendere la nuova avventura in Turchia: «È un grande onore e piacere essere qui. Sono felice ed entusiasta di questa avventura della mia vita. Prima di tutto vorrei ringraziare il presidente e il club per avermi dato questa possibilità. Spero che potremo vincere più partite possibile».