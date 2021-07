La Serie A Femminile sbarca su LA7: acquisiti diritti televisivi per due anni

La Serie A Femminile sbarca su La7. Siglato accordo tra FIGC e Gruppo Cairo Communication per le stagioni 2021/2022 e 2022/2023

A partire da agosto la Serie A di Calcio Femminile potrà essere visibile sui canali La7 e La7d e anche in streaming sul sito La7.it. La FIGC ha stretto un accordo con la televisione del Gruppo Cairo Communication acquisendo i diritti esclusivi anche della Coppa Italia e Supercoppa Femminile. Le partite saranno fruibili in chiaro per il biennio 2021/2022 e 2022/2023.