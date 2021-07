Tokyo 2020: brutto infortunio per Ceballos – VIDEO

Il talento spagnolo del Real Madrid è stato costretto ad abbandonare il match d’esordio della sua Nazionale dopo 45 minuti per una brutta distorsione alla caviglia.

E’ iniziato come peggio non poteva l’Olimpiade di Dani Ceballos. Il trequartista spagnolo, il cui nome è stato spesso accostato al Milan in chiave mercato, ha subito un infortunio molto brutto durante il match d’esordio tra Spagna e Egitto, terminato sul punteggio di 0-0. Le condizioni del calciatore sono da valutare e Tokyo 2020 è già a rischio per lui. Il trequartista delle Furie Rosse ha subito un durissimo intervento dall’egiziano Taher che è andato vicino a spezzare la caviglia del fantasista del Real Madrid.

Leggi anche:

L’intervento non è stato inizialmente neanche sanzionato dall’arbitro, il quale ha poi cambiato la sua decisione grazie all’ausilio del VAR, e ha ammonito l’autore del fallo. Ceballos ha provato a stringere i denti e a rimanere in campo, ma alla fine del primo tempo è stato costretto ad arrendersi e ad alzare bandiera bianca. La sua caviglia era troppo gonfia per continuare a giocare. Difficile immaginare se il 25enne potrà recuperare e continuare a disputare il torneo.