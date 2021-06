Dalla Spagna, Ceballos vicino ad un club di Liga: c’è l’accordo!

Dani Ceballos, nome accostato al mercato rossonero, sembra essere vicino all’approdo in un altro club di Liga. Manca l’accordo sulla cifra d’acquisto

Con Calhanoglu passato all’altra sponda dei Navigli milanesi, il Milan sta lavorando per trovare il più giusto sostituto. I profili in ballo sono parecchi, da suggestioni più fantasiose a piste più concrete e percorribili. Tra queste ultime rientra sicuramente il nome di Dani Ceballos, centrocampista di proprietà del Real Madrid che ha passato le ultime due stagioni in prestito all’Arsenal.

Lo spagnolo, in Inghilterra non ha affatto convinto, complice anche il poco spazio concessogli da Arteta. Di ritorno da Londra a Madrid, Ceballos è in cerca di una nuova sistemazione, dato che non sembra rientrare nei piani di Carletto Ancelotti. Il Milan lo ha seguito già due anni fa, proprio prima che lo spagnolo approdasse all’Arsenal. Ma adesso, il suo nome è tornato caldo in ottica rossonera, dato che Maldini è in cerca di un nuovo trequartista e i rapporti con il Real Madrid sono ottimi.

Peccato, però, che dalla Spagna arriva una indiscrezione clamorosa. Ceballos sarebbe vicinissimo all’approdo in un altro club di Liga. Le parti hanno già raggiunto l’accordo, manca il giusto compromesso con il Real Madrid per la cifra d’acquisto.

Leggi anche:

Fichajes – Real Betis e Ceballos: è quasi fatta

Il noto tabloid spagnolo fichajes.net afferma che in Spagna si è ormai sicuri del prossimo approdo di Dani Ceballos al Real Betis, club di Liga con sede a Siviglia. Il giocatore avrebbe dato il suo benestare al Betis, che adesso cerca l’accordo totale con il Real Madrid.

Abbiamo già accennato al fatto che, nonostante Dani Ceballos sia reduce da esperienze deludenti e che il suo contratto scada nel 2023, il club blanco chiede comunque una cifra vicina ai 30 milioni per la sua cessione. Una richiesta, secondo fichajes.net, non all’altezza dell’economia del Betis di Siviglia.

Il club andaluso potrebbe così tentare una rateizzazione della cifra pur di accogliere Dani Ceballos tra le sue fila. Se davvero così fosse, il Milan sarebbe costretto a virare la sua attenzione su altri profili di trequartisti e mollare, ancora una volta, la pista che porta al talentuoso centrocampista spagnolo.