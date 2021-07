Tokyo 2020, super-gol di Kessie contro l’Arabia Saudita – VIDEO

Franck Kessie non delude mai: una sua rete pazzesca sta regalando la vittoria alle Olimpiadi alla Costa d’Avorio.

Domani verrà inaugurata l’edizione olimpica di Tokyo 2020, ma già oggi il torneo di calcio maschile ha preso il via con le prime sfide della fase a gironi. In campo anche la Costa d’Avorio, che sfida l’Arabia Saudita nella prima gara del gruppo D.

A Sapporo in campo anche il milanista Franck Kessie, convocato come stella e leader della formazione ivoriana. Schierato nell’inedita posizione di trequartista, il classe ’96 si è reso protagonista di una splendida rete che ha regalato il successo agli africani.

Dopo che il primo tempo si è concluso sul punteggio di 1-1, Kessie è salito in cattedra nella ripresa. Al 65′ minuto il Professore ha ricevuto palla al limite dell’area saudita, con una finta di corpo ha superato l’avversario diretto e ha scaraventato di sinistro il pallone nel sacco, con una conclusione di potenza inaudita.

Un’ennesima perla da parte di Kessie, che continua ad essere decisivo. Ora anche con la maglia della sua nazionale alle Olimpiadi. Ottima notizia per Stefano Pioli, che ad agosto avrà a disposizione un Kessie già in grande forma e pronto per una nuova stagione da protagonista.