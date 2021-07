Calciomercato Milan, colpo dal Borussia Dortmund: è un pallino di Massara!

Alla lista dei rossoneri può aggiungersi un altro trequartista. Massara segue ormai da tempo il classe ’96, in uscita dal club tedesco.

Continua il casting per il trequartista da parte del Milan. La dirigenza rossonera sta vagliando numerosi profili, in attesa di trovare l’occasione migliore sul mercato. Stefano Pioli ha bisogno di un elemento di qualità che vada a riempire il vuoto tecnico lasciato da Hakan Calhanoglu, accasatosi all’Inter.

In prima fila ci sono sempre i profili di Nikola Vlasic e Josip Ilicic. Il primo vorrebbe approdare a Milano ma la cifra chiesta dal Cska è alta e l’ipotesi del prestito non è ancora stata presa in considerazione. Per quanto riguarda il secondo si vocifera di possibili scambi fra il Diavolo e la Dea con giocatori come Romagnoli e Pobega all’interno di una possibile operazione. Nel frattempo si aggiunge un nome agli obiettivi dei rossoneri.

Brandt nella lista di Massara

Nella lista di Ricky Massara infatti, già dai tempi della Roma, c’è un altro profilo per la trequarti, quello di Julian Brandt del Borussia Dortmund. Si tratta di un giocatore estremamente duttile, in grado di giocare sia da trequartista che da esterno d’attacco. L’ex ds dei rossoneri seguiva anche Maignan ai tempi del suo incarico nella capitale. Il portiere francese oggi è un calciatore rossonero, motivo per cui va tenuta d’occhio anche questa strada.

Brandt ha un valore si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Il club tedesco potrebbe anche lasciarlo andare ma non ha intenzione di accettare il prestito. Dopo la cessione di Sancho allo United il Dortmund non ha bisogno di monetizzare ma il 25enne vuole più minutaggio. Sul giocatore c’è forte anche la Lazio di Sarri, che è pronta a puntare sul tedesco in caso di cessione dell’argentino Joaquin Correa.