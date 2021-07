Calciomercato Milan – Colpo Coutinho! Conferma dalla Spagna

Da alcune settimane anche Philippe Coutinho viene accostato al Milan come possibile rinforzo per il ruolo di trequartista. Nonostante l’operazione si presenti complicatissima, i rumors non si placano.

Sarebbe veramente sorprendente se il fantasista brasiliano vestisse la maglia rossonera. Bisogna ricordare che il Barcellona spese circa 130 milioni di euro per comprare il cartellino dal Liverpool. Inoltre, c’è l’ostacolo ingaggio: l’ex Inter percepisce circa 15 milioni netti, bonus inclusi, a stagione. Non sembrano esserci le condizioni affinché il Milan prenda il calciatore.

Eppure, dalla Spagna il giornalista Toni Juanmartì di Sport ribadisce che la società rossonera ha mostrato interesse per Coutinho. Ma non è l’unica, anche alcune di Premier League si sono fatte avanti. Ovviamente non ha mancato di sottolineare che lo stipendio è molto elevato e complica anche un eventuale trasferimento con la formula del prestito.

Poco pensabile che un club faccia un’offerta per prendere Coutinho subito a titolo definitivo. Maggiormente ipotizzabile è un affare in prestito, anche se il Barcellona sarebbe costretto a pagare una buona parte dell’enorme ingaggio del trequartista brasiliano.

Il Barça vuole tagliare dei costi e lui non rientra nel progetto tecnico-tattico di Ronald Koeman. Vedremo se il Milan farà sul serio oppure se i rumors di queste settimane rimarranno tali, senza sviluppi concreti. Coutinho, reduce anche da un infortunio serio, ha grande voglia di rimettersi in gioco in una nuova squadra. Non gli dispiacerebbe tornare in Italia, dove l’Inter non ci aveva creduto abbastanza.