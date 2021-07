Ex Milan – Niang può tornare in Serie A

L’ex attaccante rossonero è chiuso ormai nel Rennes e cerca una nuova avventura. Trattativa in fase avanzata con un club di Serie A.

Potrebbe far ritorno in Serie A una vecchia conoscenza rossonera. Si tratta di M’Baye Niang. L’attaccante franco-senegalese arrivò in rossonero giovanissimo, nel 2012 ma non riuscì mai ad imporsi con il Diavolo. Per lui diversi prestiti (Montpellier, Genoa e Watford) fino alla cessione definitiva al Torino nel 2017.

Il 26enne aveva trovato la sua dimensione in Francia con la maglia del Rennes, dove però ora non trova più spazio. Per lui potrebbero quindi riaprirsi le porte della Serie A. E’ arrivata infatti un’offerta da un club neopromosso e la trattativa, secondo quanto riportano i media, è già a buon punto. Il club interessato è il Venezia di Cristiano Zanetti, che segue tra l’altro anche i milanisti Caldara e Conti.

Le cifre dell’affare

L’offerta del club veneto ai francesi si aggira intorno ai 4 milioni di euro mentre il giocatore andrebbe a percepire più o meno le cifre attuali. Il classe ’94 firmerebbe anche un contratto di tre anni. Niang è fuori dal progetto del Rennes ormai da tempo e cerca una nuova sistemazione. Nell’ultima stagione ha giocato in prestito in Arabia Saudita, all’Al Ahli.