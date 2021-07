Football Manager 2022: ci sarà anche il calcio femminile

Novità importante nel più noto videogioco manageriale di calcio. Ci sarà anche il campionato femminile da utilizzare.

Svolta epocale nel mondo video-ludico. Il popolare videogioco manageriale Football Manager è pronto ad introdurre il calcio femminile all’interno del proprio database. Un’innovazione annunciata negli scorsi giorni da Miles Jacobs, direttore della Sports Interactive, lo studio che produce il popolare titolo.

Per chi non lo conoscesse, FM è il più noto ed apprezzato ‘game’ in cui gli appassionati di calcio possono immedesimarsi in allenatori e direttori sportivi, costruendo e conducendo la propria squadra verso i maggiori traguardi sportivi.

Oltre alle consuete squadre maschili, nelle prossime edizioni in uscita comparirà anche la possibilità di guidare club di calcio femminile. Uno sport ormai espansione quello legato alle quota rosa nel calcio internazionale, che ha convinto la Sports Interactive a puntare su di esso.

Difficile però che le squadre in ‘rosa’ possano comparire già nella prossima edizione, quella del 2021-2022. Da escludere anche la messa in vendita di un videogioco dedicato esclusivamente alla femminile. Piuttosto verrà aggiornato il database con l’introduzione di tali squadre.

Gli appassionati in futuro dunque potranno scegliere di guidare il Milan Femminile e trascinare, a suon di allenamenti e partite, Giacinti e compagne in vetta al campionato e verso risultati di livello internazionale.