Gazidis, video-messaggio al Milan da New York: il retroscena

Gazidis è negli Stati Uniti per guarire dal problema di salute che lo ha recentemente colpito. Ma pensa al Milan e ha inviato un video.

Ivan Gazidis è a New York per le cure necessarie a guarire dal carcinoma alla gola che gli è stato diagnosticato. Il mondo Milan si è stretto attorno a lui, determinato a vincere questa battaglia importante.

Il giornalista Peppe Di Stefano a Sky Sport ha rivelato che l’altro ieri ha mandato un video-messaggio alla squadra. Il filmato da circa 2 minuti è stato proiettato all’interno dello spogliatoio. L’amministratore delegato rossonero era sorridente, carico e motivato.

La squadra ha risposto a Gazidis tramite un WhatsApp di Alessio Romagnoli, capitano che rappresenta il gruppo Milan. C’era già grande compattezza e coesione nell’ambiente, ma quanto successo al dirigente sudafricano sta cementando ulteriormente i legami a Milanello.

Dopo il comunicato ufficiale del club sulle condizioni di Gazidis, sono stati tantissimi i messaggi sui social network da parte dei tifosi milanisti. Anche supporter di altre squadre gli hanno rivolto gli auguri di pronta guarigione.

Dagli esami effettuati, risulta che l’ex CEO dell’Arsenal si riprenderà completamente dal carcinoma alla gola. Tuttavia, fino a quando non sarà guarito non si può essere del tutto tranquilli. Speriamo di ricevere notizie positive al più presto da New York.