Milan, preso un difensore classe 2005. Capanni alla Ternana

Il Milan si sta muovendo anche sul calciomercato del settore giovanile, ha ingaggiato un talento italiano. Parte, invece, Gabriele Capanni.

Il Milan si è assicurato un giovane difensore classe 2005 dalla Serie C. Si tratta di Leonardo Ferroni, proveniente dalla Feralpisalò.

Il club rossonero ha depositato il contratto in Lega Calcio. Gli osservatori lo hanno visionato nell’ultima stagione e c’è stato l’ok all’ingaggio. Vedremo se il ragazzo saprà farsi valere a Milano, dove inizierà nel settore giovanile con la speranza di poter un giorno approdare nella Prima Squadra.

Il Milan ha concluso anche un’altra operazione oggi, ma in uscita questa. Si tratta del trasferimento di Gabriele Capanni alla Ternana. Come riportato dal giornalista Luca Cilli di Sportitalia, l’accordo tra i club è stato trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. Nella giornata odierna l’incontro decisivo nella sede di via Aldo Rossi tra Frederic Massara e il collega Luca Leone.

Il 20enne esterno offensivo è cresciuto nel vivaio rossonero e nelle ultime stagioni ha giocato in prestito in Serie C con le maglie di Novara, Catania e Cesena. Nella scorsa annata con la squadra romagnola ha totalizzato 15 presenze, 2 gol e un assist. La Ternana ha deciso di puntare su di lui per il ritorno in Serie B. Capanni dovrà dimostrarsi all’altezza del campionato cadetto.