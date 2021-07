Dalla Spagna: il Milan vuole chiudere la prossima settimana

Secondo il portale spagnolo Todofichajes i rossoneri puntano a chiudere la prossima settimana per il fuoriclasse. La trattativa comunque rimane complessa.

E’ un’estate bollente quella dei tifosi del Milan, anche e soprattutto per via dei colpi di mercato messi a segno dai rossoneri. La società non ha alcuna intenzione di fermarsi e lavora per mettere a segno gli ultimi colpi e garantire al tecnico Stefano Pioli una rosa completa, in grado di poter disputare la prossima stagione ai massimi livelli.

Il ruolo su cui ci si sta focalizzando maggiormente è quello del trequartista. I nomi che circolano in orbita Milan sono molti ed è difficile capire su chi punterà alla fine il Diavolo. Nei giorni scorsi si è parla to con insistenza del croato Nikola Vlasic e dell’atalantino Josip Ilicic. Si tratta di due opzioni concrete, ma non bisogna sottovalutare le altre piste, tenute calde dalla dirigenza rossonera e mai abbandonate.

Sempre viva la pista Ziyech

Non va assolutamente dimenticata la pista che porta in Premier League, precisamente a Londra. I rossoneri considerano infatti Hakim Ziyech ancora una priorità, nel caso sussistano le condizione per intavolare un trattativa con il Chelsea. Il marocchino è un esubero per Tuchel e potrebbe anche partire in questa sessione estiva di mercato. I Blues per lui chiede una cifra intorno ai 35 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Todofichajes, il Milan spera di chiudere addirittura nel corso della prossima settimana. A detta del sito spagnolo, il Diavolo ritiene anche giusta la richiesta per il fuoriclasse ex Ajax, ma ha bisogno prima di incassare da alcune cessione per tentare l’affondo. Da Londra sono consapevoli dell’interesse e la trattativa potrebbe pertanto concretizzarsi negli ultimi giorni di luglio.