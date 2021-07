Kaio Jorge sogna l’Italia: è sfida serrata tra Milan e Juve | C’è una favorita

Il Milan punta ad acquistare Kaio Jorge dal Santos, ma la Juventus pare sia adesso in vantaggio nella trattativa. Le ultime

Il nome di Kaio Jorge sta spopolando nei vari media. L’attaccante brasiliano è stato definito come un vero prodigio che ha ancora ampissimi margini di crescita, e i suoi numeri e le sue giocate lo confermano alla grande. In forza al club brasiliano del Santos, sembra già pronto a fare il salto di qualità e a sbarcare quindi nel vecchio continente.

C’è un fattore che ha spinto diversi club a farsi avanti per lui, ovvero il contratto in scadenza nel dicembre 2021, in pratica tra poco meno di sei mesi. Ci sarebbe quindi la possibilità di prelevarlo a parametro zero a fine contratto, ma in quel caso la concorrenza sarebbe davvero folta e spietata.

Per tale motivo, il Milan ha mostrato l’intenzione di anticipare tutti e acquistare il giocatore quest’estate a titolo definitivo sborsando un indennizzo al Santos. La somma richiesta dal club brasiliano è di 6 milioni di euro ( si partiva da una valutazione di 10 milioni), ma i rossoneri puntano a limare ulteriormente la cifra sino ai 4 milioni.

Una trattativa non semplice e che sta andando per le lunghe. Se molte fonti avevano affermato che Kaio Jorge avesse già un accordo col Milan, adesso pare che la Juventus si sia inserita forte nella pista che porta al giovane, ed è addirittura in vantaggio rispetto ai rossoneri.

Kaio Jorge sogna l’Italia: è scontro tra Milan e Juventus

È ormai risaputa la contesa tra Milan e Juventus per Kaio Jorge. Ma se il club rossonero, sino a qualche giorno fa, sembrava vicinissimo ad acquistare il giocatore, oggi le cose sono nettamente cambiate. Come riportato da Sportmediaset nella sua edizione odierna, la Juventus di Agnelli pare che adesso sia in vantaggio rispetto al Milan per l’attaccante verdeoro.

Infatti, come spiegato nel programma sportivo oggi, i bianconeri sembrano disposti a sborsare i fatidici 6 milioni di euro richiesti dal Santos. Questo, ovviamente, se il Milan non tentasse in anticipo un rilancio dell’offerta.

Una cosa è certa, Kaio Jorge sogna l’Italia e vuole arrivare al più presto, come conferma Tuttosport in edicola oggi. La Juventus e il Milan si sfideranno sino all’ultimo per accaparrarsi l’attaccante classe 2002. Molto probabilmente, alla fine sarà decisiva proprio la volontà di Kaio Jorge.

Tuttosport aggiunge che la Juventus vorrebbe acquistarlo a prescindere dalla permanenza di Cristiano Ronaldo.