Sportmediaset – Milan, due le piste calde per il trequartista

Secondo Sportmediaset, il Milan sta lavorando sodo per trovare il sostituto di Hakan Calhanoglu. Le piste più calde sono due

Non si ferma la caccia al trequartista. Il Milan è assolutamente intenzionato a regalare a Stefano Pioli un nuovo rinforzo per affiancare il talentuoso Brahim Diaz, che proprio ieri è stato protagonista di uno sfavillante esordio con la numero 10 nell’amichevole contro il Modena.

Serve trovare un sostituto di qualità ad Hakan Calhanoglu che proprio in questa stagione di mercato si è trasferito alla rivale Inter a parametro zero. I nomi di trequartisti sulla lista di Maldini e Massara sono davvero parecchi, ma nelle ultime ore si sono riscaldate in particolare due piste.

Da giorni si parla di un Milan in pressing per Josip Ilicic, lo sloveno dell’Atalanta che vanta esperienza e qualità, ma con qualche acciacco fisico alle spalle di troppo. Gli orobici valutano il suo cartellino 6 milioni di euro, e Maldini e Massara sembra siano a lavoro per provare a limare tale cifra.

Nella giornata di ieri, invece è tornato in voga il nome di Khvicha Kvaratskhelia, il talentuoso classe 2001 in forza al club russo del Rubin Kazan. Sportmediaset, programma sportivo in onda su Italia Uno, ha oggi fatto il punto sulla due trattative.

Calciomercato Milan, Ilicic o Kvaratskhelia: l’uno esclude l’altro

Sportmediaset, nella sua edizione odierna, ha parlato di un Milan in fase di dialogo con l’Atalanta e il Rubin Kazan. Se per Ilicic si lavora per abbassare il costo del cartellino, per Khvicha Kvaratskhelia Maldini e Massara vorrebbero tentare la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Il valore del centrocampista georgiano si aggira intorno ai 15-18 milioni di euro, ed è difficile pensare che il Milan sia disposto a spendere una tale cifra attualmente. Non si muove ancora il mercato in uscita, quindi l’ipotesi del prestito sarebbe quella più plausibile. Da capire, però, se il Rubin Kazan potrebbe aprire ad una tale formula. Una cosa è certa, il giovanissimo Khvicha vuole lasciare la Russia e congiungersi con un club di più alto rango.

Dalla Georgia filtrano indiscrezioni che danno vicinissimo Kvaratskhelia al Milan, da capire se la dirigenza rossonera affonderà il colpo. Sportmediaset afferma comunque che l’acquisto di Ilicic escluderebbe quello di Kvaratskhelia e viceversa. Il Milan è chiamato a fare una scelta.