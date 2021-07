Milan, Conti più vicino all’addio: i rossoneri aperti ad una soluzione

Il terzino rossonero rappresenta un esubero della rosa di Pioli e c’è già un club pronto ad accoglierlo. Il Milan pur di cederlo è pronto ad una soluzione

Il Milan, oltre ai colpi in entrata, deve far i conti con la sistemazione dei tanti esuberi della sua rosa. Se mancano ancora un terzino, un centrocampista, un trequartista e un esterno destro, bisogna però prima far spazio cedendo tutti quei giocatori poco funzionali al gioco di Stefano Pioli. Un’impresa non semplice dato che si sta facendo parecchia fatica a trovare un nuovo club a rossoneri quali Caldara, Castillejo e Hauge.

Nettamente diversa è invece la situazione riguardante Andrea Conti. Il terzino destro, reduce dalla stagione in prestito al Parma, ha già una destinazione preferita nella quale accasarsi. Si tratta della nuova Sampdoria di D’Aversa, lo stesso allenatore che lo ha guidato al Parma lo scorso campionato.

Tra il nuovo tecnico del blucerchiati e Conti si è subito instaurato un buon rapporto, ed ecco che adesso i due vorrebbero ricongiungersi proprio alla Sampdoria. Una possibilità che è concreta e reale, dato che il giocatore ha già comunicato di voler ritrovare D’Aversa a Genova.

Il Milan, dal suo canto, non vede l’ora di poter liberare quella casella per rimpiazzare Conti con un innesto di maggiore qualità. Sappiamo quanto Maldini e Massara stiano lavorando al ritorno di Diogo Dalot dal Manchester United. Anche questa non è un’impresa facile, ma le parti stanno dialogando e c’è fiducia di poter chiudere l’affare.

Ad ogni modo, c’è una novità riguardo all’ipotetico trasferimento di Conti alla Sampdoria.

Conti alla Samp: il Milan apre al prestito, ma Ferrero deve far spazio

Secondo quanto riferito oggi dal quotidiano Tuttosport, il Milan potrebbe accordare il prestito di Andrea Conti alla Sampdoria, pur di fare spazio e agire subito per rinforzare la rosa. Una soluzione che farebbe più che comodo al club blucerchiato, ma rimane il nodo cessioni per la Sampdoria.

Difatti, come sottolinea la medesima fonte, il patron blucerchiato, Massimo Ferrero deve prima far spazio per acquisire Conti tra le sue fila. Nel ruolo, la Samp ha già Bartosz Bereszynski che piace al Bologna, e Fabio Depaoli su cui è in pressing la Salernitana. L’auspicio è che i mercati in uscita di Milan e Sampdoria si sblocchino al più presto.