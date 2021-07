Calciomercato Milan – Operazione Isco | Il Real Madrid fissa il prezzo

Isco è tra i nomi accostati al Milan per il ruolo di trequartista, anche se ultimamente è finito sullo sfondo. Intanto il Real stabilisce il prezzo.

Il Milan ha ripreso Brahim Diaz in prestito biennale, ma adesso deve assicurarsi un altro trequartista. Stefano Pioli ha bisogno di due giocatori in quel ruolo e la dirigenza è al lavoro.

Il nome forte dell’ultimo periodo è quello di Nikola Vlasic, ma con la CSKA Mosca non c’è ancora accordo. Si valutano anche altri profili, come ad esempio quello di Josip Ilicic dell’Atalanta e di Julian Brandt del Borussia Dortmund. Sono finiti più sullo sfondo giocatori come James Rodriguez dell’Everton e Isco del Real Madrid.

Mercato Milan, colpo Isco: la valutazione del Real Madrid

A proposito di Isco, dalla Spagna il quotidiano AS conferma che il Real Madrid vuole venderlo. Il suo contratto scade a giugno 2022 e il club madrileno intende cedere il cartellino in questa finestra di calciomercato per non perderlo a parametro zero tra meno di un anno. Il ritorno di Carlo Ancelotti, con il ha un buon rapporto, non ha cambiato la sua situazione.

Isco è aperto a ogni possibilità. Ha 29 anni e ancora voglia di rimettersi in gioco, dopo una stagione molto negativa e con diverse critiche arrivate anche per la sua condizione fisica. Si è presentato al ritiro di Valdebebas in ottima forma, deciso a dare il massimo anche in funzione di guadagnarsi una chiamata dalla nazionale spagnola per il Mondiale di Qatar 2022.

Il Real Madrid ha fissato il prezzo di Isco: 18 milioni di euro. Adesso attende offerte. Oltre alla valutazione del cartellino, va considerato l’ingaggio del giocatore: 7 milioni netti a stagione. AS scrive che Milan e Glasgow Rangers sono interessati. Era trapelata anche qualche voce sul Napoli, ma non risultano conferme al momento.

Ancelotti ha parlato con Isco e gli ha detto che se dovesse rimanere lo considererà come gli altri calciatori, non sarà affatto messo fuori squadra. Però la volontà del Real Madrid è chiara. Niente rinnovo, bisogna vendere e fare cassa. Vedremo se il Milan farà un tentativo concreto per l’ex talento del Malaga.