Calciomercato Milan, colpo Brandt! Svelate le cifre, è un affare

Julian Brandt è il nuovo profilo di trequartista che il Milan è pronto a valutare. Ci arrivano dettagli sulla possibile formula per acquisire il giocatore

Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato di un ipotetico interesse del Milan per Julian Brandt, trequartista in forza al Borussia Dortmund. Il giocatore rappresenta un buon profilo, che il dirigente rossonero Frederic Massara segue da parecchio tempo, quando ancora era il direttore sportivo della Roma.

Brandt è un classe 1996 molto duttile, dato che è bravo ad agire sia da trequartista che da esterno d’attacco. Una prerogativa che potrebbe molto interessare a Stefano Pioli: il tecnico gradirebbe avere in squadra un profilo che abbia proprio tali caratteristiche. Nel Borussia Dortmund, Brandt non ha riservato lo spazio sperato; in pratica non è un titolarissimo e contrariamente è considerato dall’allenatore Marco Rose un jolly.

Julian vorrebbe invece giocare con più continuità e ciò gli sarà possibile soltanto attraverso il trasferimento in un altro club. Come riportato dal collega Alessandro Jacobone, il Milan sarebbe pronto ad aprire un dialogo per il calciatore tedesco. La formula preferita sarebbe sempre quella del prestito con diritto di riscatto, poco gradita al Borussia Dortmund.

Ma nelle ultime ore qualcosa sembra essersi mosso. Dato che il club tedesco sembra aver aperto ad una forma particolare di prestito.

Jacobone è oggi tornato a parlare della questione attorno al futuro di Julian Brandt. Secondo le informazioni in suo possesso, la Lazio di Lotito ha già avviato dei dialoghi concreti con il Borussia Dortmund per il giocatore. Il club tedesco, inizialmente contrariato a cedere il giocatore in prestito, ha aperto ad una particolare formula, ovvero quella del prestito oneroso con il diritto di riscatto.

Le cifre di base dalle quali partire sono 5 milioni di euro per l’indennizzo immediato e il diritto di riscatto fissato intorno ai 22 milioni di euro. Una soluzione che il Milan potrebbe prendere in considerazione per tentare l’affondo al giocatore. Certamente, ci sarà da scontrarsi con la Lazio di Lotito, pronta a sostituire l’uscente Joaquin Correa con Julian Brandt. Si attendono aggiornamenti sulla questione.