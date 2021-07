Milan, due club in pressing su Leao: la decisione del giocatore

Il Milan sta valutando l’ipotetica cessione di Rafael Leao. Everton e Wolves sono su di lui, ma l’attaccante ha già una preferenza

Il Milan è alle prese con la valutazione di Rafael Leao. Maldini e Massara stanno cercando di capire se è meglio cedere l’attaccante portoghese, che sicuramente vanta una classe innata, ma ha un problema con la continuità prestazionale. Leao, in queste due stagioni in rossonero, ci ha abituati a dei lampi di genio calcistico misti a prestazioni davvero poco convincenti e molto flosce.

Il suo cartellino vale parecchi soldi, 25-30 milioni di euro, somma importante che il Milan potrebbe ricavare dalla sua cessione e reinvestire sul mercato. Ma l’indecisione permane, in quanto il giocatore è pur sempre un giovanissimo con ampi margini di crescita. C’è sicuramente da migliorare l’aspetto mentale.

Negli ultimi giorni, due club di Premier League si sono fatti avanti per lui. Prima l’Everton, destinazione poco gradita a Leao, e infine il Wolverhampton. Quest’ultimo club vanta una tradizione di giocatori portoghesi, fattore che potrebbe incoraggiare Leao al trasferimento.

Ma sembra che Rafa abbia giù una preferenza sul suo futuro. Ne ha parlato il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna.

Milan, Rafael Leao vuole rimanere in rossonero

Leao, che è attualmente impegnato nell’amichevole Milan-Modena, sembra voler convincere Stefano Pioli a puntare su di lui. Il portoghese ha messo a segno un gol e fornito un assist spettacolare. Giocate rilevanti che possono portare Maldini, Massara e l’intero staff tecnico a ricredersi e decidere di tenere il talento portoghese.

Come riporta il Corriere dello Sport, Leao non gradisce alcun trasferimento attualmente, e vorrebbe rimanere al Milan anche la prossima stagione. Il calciatore si trova molto bene a Milanello, e con un pò di lavoro può fare il definitivo salto di qualità. Una condizione che non può di certo venire a mancare.

Il Milan, dal suo canto, ha sempre lasciato intendere che Rafa non è sul mercato, ma una ricca offerta potrebbe far cambiare i piani della società. Chissà che nella fase di preparazione estiva, Leao non possa convincere a pieno l’intero ambiente rossonero, con la dirigenza pronta a considerarlo come un incedibile.