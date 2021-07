Kessie, non solo Liverpool: una big spagnola lo ha puntato

Il Milan sta lavorando per il rinnovo di Franck Kessie, ma nel frattempo il giocatore è seguito da diverse big d’Europa. Oltre al Liverpool, anche una spagnola è su di lui

Il Milan ha una grande priorità, ovvero quella di rinnovare il contratto di Franck Kessie, pilastro imprescindibile della squadra di Stefano Pioli. Le parti sono a lavoro e come affermato oggi da diverse fonti, in settimana Maldini e Massara incontreranno l’agente dell’ivoriano, George Atangana. L’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio ha da poco confermato l’indiscrezione.

Attualmente, sembra esserci una distanza minima tra le parti. L’entourage del giocatore richiede l’adeguamento dell’ingaggio sino a 6 milioni di euro; il Milan che partiva da una prima offerta di 4 milioni di euro, bonus inclusi, si è adesso spinto sino ai 5 milioni più eventuali bonus aggiuntivi.

Il dialogo della dirigenza rossonera con Atangana sarà cruciale per comprendere quali saranno i tempi effettivi per concludere l’affare e ovviamente ci sarà anche da valutare di quanto verrà prolungato il contratto: se di cinque anni o due-tre.

Insomma, c’è molta attesa. Tutto l’ambiente rossonero spera che il rinnovo di Franck Kessie arrivi al più presto. La sensazione è che Maldini e Massara vogliano raggiungere l’obiettivo entro l’inizio del prossimo campionato. Franck è attualmente impegnato alle Olimpiadi di Tokyo con la sua Costa d’Avorio, ma quando sarà di ritorno a Milanello, andrà in scena un faccia a faccia cruciale con la dirigenza rossonera. In quel momento si capiranno le vere intenzioni del giocatore.

Ovviamente, c’è la preoccupazione che accada la medesima beffa avvenuta con Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Due giocatori importanti che hanno lasciato il Milan a parametro zero per un ingaggio più cospicuo. Le prime minacce per Franck Kessie arrivano dall’Inghilterra, con il Liverpool disposto a garantirgli 8 milioni di stipendio.

Ma nelle ultime ore è arrivata la notizia dell’interessamento anche di un big spagnola.

Kessie, il Barcellona lo vuole a parametro zero

Secondo quanto riportato da tabloid spagnolo DonBalon.com, il Barcellona di Laporta sta pensando a Franck Kessie come perfetto sostituto di Sergio Busquets, ormai in avanti con gli anni e vicino al termine della sua splendida carriera. Attenzione, però, perchè il Barca vorrebbe acquisire Kessie la prossima stagione, quando il suo contratto sarà scaduto con i rossoneri.

Insomma, i blaugrana sperano che alla fine l’ivoriano non rinnovi il suo contratto così da poterlo prelevare gratis la prossima stagione. Una situazione che il Milan farà di tutto per evitare. Kessie rappresenta il presente e il futuro della squadra di Stefano Pioli.