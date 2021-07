Gianluca di Marzio: “Definito il trasferimento del giovane brasiliano”

Il sito dell’esperto di mercato annuncia il passaggio del giovane brasiliano in Serie C. Nuova avventura per il classe 2000 dei rossoneri.

Il Milan ufficializza un’altra uscita: piazzato in Serie C un giovane che non rientrava nei piani dei rossoneri. In attacco si è deciso di puntare sulla coppia di esperienza Ibrahimovic-Giroud, con il possibile innesto di un terzo attaccante di prospettiva, ma comunque giàpronto (Kaio Jorge è la prima scelta.

Secondo quanto riportato dal sito gianlucadimarzio.com, il giovane Luan Capanni passa dal Milan alla Viterbese. Il 21enne brasiliano era arrivato in rossonero nell’estate del 2019 dalle giovanili della Lazio. Con il club biancoceleste aveva anche esordito in Serie A. Lo scorso gennaio il Diavolo lo ha girato in prestito agli spagnoli del Racing Santander.