Sportmediaset – Milan, conferme su Ilicic: l’Atalanta fa il prezzo

Josip Ilicic pista concreta per il Milan. Lo sloveno è sempre più vicino a lasciare il club atalantino in questa sessione.

Conferme in arrivo. Il Milan sembra pronto a virare con forza su Josip Ilicic. Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, il fantasista sloveno pare ormai tornato ad essere un obiettivo concreto per l’attacco milanista. Una scelta che farebbe felici tutti, vista la stima che la dirigenza Milan nutre nei confronti del calciatore.

Come riportato poco fa da Sportmediaset Ilicic è divenuto il primissimo nome per la trequarti del Milan. I rossoneri in realtà stanno ancora valutando l’opzione Nikola Vlasic, ma le resistenze e le richieste alte del CSKA Mosca sembrano essere un ostacolo.

Ilicic stesso sarebbe ben felice di trasferirsi al Milan entro la fine dell’estate. Lo sloveno, che sembra ormai ai ferri corti con il tecnico atalantino Gian Piero Gasperini, avrebbe la possibilità di giocare campionato e Champions League ancora da protagonista.

Leggi anche:

L’Atalanta vuole 5-6 milioni per Ilicic

La trattativa è cominciata, ma l’Atalanta non intende ‘regalare’ il cartellino di Ilicic al Milan. La volontà è quella di cedere il giocatore classe ’88, anche per fare spazio ad altri rinforzi. I rossoneri, d’altro canto, vogliono chiudere l’operazione e regalare a Pioli l’ultimo rinforzo.

La richiesta è di 5-6 milioni di euro per il cartellino di Ilicic. Il Milan vorrebbe un altro piccolo sconto, visto che il contratto del fantasista è in scadenza a giugno 2022 e dunque verrebbe ingaggiato da chiunque a parametro zero tra qualche mese.

Cifre che comunque il Milan dovrebbe poter investire senza troppi affanni. Ecco perché ad oggi la pista Ilicic appare come quella più probabile per un club che non intende spendere molto per il nuovo trequartista. Inoltre con Ilicic ci sarebbe anche la possibilità di cambiare modulo, passando ad un 4-3-3 con l’ex Palermo schierato in posizione di esterno destro.